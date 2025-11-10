В Татарстане 4,7% жителей зарабатывают свыше 200 тысяч рублей

В Татарстане 4,7% работников получают зарплату более 200 тыс. руб. в месяц, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

При этом 22,3% жителей республики зарабатывают менее 45 тыс. руб., а диапазон типичных зарплат в Татарстане составляет от 48 до 105 тыс. руб. По уровню и распределению зарплат Татарстан занял 24-е место в рейтинге регионов.

В Марий Эл (35-е место) только 3,1% работников зарабатывают свыше 200 тыс. руб., а 44,6% — меньше 45 тыс. руб. Диапазон средних зарплат составляет от 33 до 74 тыс. руб. В Чувашии (63-е место) доля высоких зарплат составляет 1,7%, а низких — 39,8%; диапазон типичных зарплат держится на уровне от 36 до 75 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, где 36,5% людей получают зарплату свыше 200 тыс. руб., Москва с показателем в 26% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 24,7%.

Анна Кайдалова