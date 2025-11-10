Новый мэр Нью-Йорка откроет зумерам путь в американскую политику — так считают эксперты, опрошенные телеканалом ABC. Зохран Мамдани в предвыборной кампании заявлял, что он как никто другой разбирается в насущных проблемах молодого поколения. Впрочем, обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич не исключает, что избрание нового мэра может обернуться проблемами для его сторонников.

Американский «термостат» сработал, и теперь аналитики спорят, можно ли говорить о возрождении Демократической партии, или же это был фальстарт, который аукнется на промежуточных выборах в 2026 году. Термостатная модель общественного мнения гласит, что избиратели не движутся к постоянной идеологии, а регулируют баланс, чтобы не было «перегрева». Если власть уходит слишком влево, общество «перекручивает ручку» вправо, и наоборот.

Таким образом победа демократов на ноябрьских выборах была в каком-то смысле предсказуемой. Но сохранится ли этот тренд к следующей осени - большой вопрос. Прежде всего из-за победы на мэрских выборах в Нью-Йорке Зохрана Мамдани. Это вам не какой-нибудь очередной «умеренный» демократ вроде Эбигейл Спанбергер или Майки Шеррилл, победивших на губернаторских выборах в Виргинии и Нью-Джерси соответственно.

Триумф Мамдани — событие федерального, а то и мирового масштаба. Дискуссия вокруг выборов в Большом Яблоке была столь громкой, что секретарю ЦИКа штата Кентукки пришлось отдельно объяснять жителям, что избирательные участки закрыты потому, что там нет выборов, а голосовать за мэра Нью-Йорка могут только жители города. И это неудивительно. Предвыборная кампания Мамдани была уникальна не только масштабным использованием интернета на локальном электоральном забеге, но и многослойностью политических сообщений.

С жителями города он говорил о проблемах аренды и транспорта, американцам в целом предлагал себя как альтернативу Трампу, а зарубежной аудитории транслировал антиколониальную риторику из самого сердца американского империализма. И на всех направлениях он преуспел. Настолько, что теперь сами демократы вынуждены объяснять, что партия не гомогенна и у нее есть разные лица. Нельзя путать мэра, пусть и крупнейшего города страны, с партией в целом.

Республиканцы же, напротив, поставили между ними уверенный знак равенства: эмигрант, мусульманин и социалист — вот новое лицо Демпартии. В республиканских СМИ буквально молятся, чтобы Мамдани как можно скорее приступил к реализации своих инициатив, например, к заморозке цен на аренду жилья и повышению налогов для корпораций и богатых. Но даже если этого не произойдет, в информационном поле все демократы теперь — один сплошной Мамдани. Барак Обама и Джо Байден могут отдыхать. Зачем сравнивать с бывшими президентами, когда есть молодая восходящая звезда, открыто произносящая для американского уха самые страшные слова — «регуляция», «бесплатные услуги», «повышение налогов», «роль государства» — и не боящаяся называть себя, пусть и демократическим, но все-таки социалистом.

Так что демократы, конечно, победили и сделали это уверенно. Но уже в 2026 году этот триумф может им же и аукнуться. Однако и республиканцам расслабляться не стоит. Достаточно вспомнить, что в 2016-м похожие эмоции испытывали демократы, после победы Трампа на республиканских праймериз. Тогда им тоже казалось, что гротескный и антисистемный образ кандидата отвернет от него избирателей. Все вышло ровно наоборот. Правда, в отличие от нынешнего президента США, Мамдани родился не в Америке, и участвовать в борьбе за главный пост страны не сможет.

Михаил Гуревич