Поезд Деда Мороза приедет в Ижевск 24 декабря

Поезд Деда Мороза (0+) приедет в Ижевск 24 декабря, сообщает пресс-служба РЖД. Точное время, когда транспорт прибудет в столицу Удмуртии, уточняется. Это уже пятое путешествие волшебного персонажа на поезде.

«В этом сезоне новогодняя поездка Деда Мороза начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны. Новый год команда Поезда Деда Мороза встретит в Иванове, а Рождество, уже по традиции, — в Санкт-Петербурге. В Москве поезд в этом сезоне сделает остановку на два дня — 2 и 3 января»,— говорится в сообщении.

В составе поезда традиционно будут «вагон-приемная» Деда Мороза, «Сказочная деревня» с играми и квестами, «вагон-сцена», «вагон-кукольный театр», а также «вагон-лавка» с сувенирами и «вагон-ресторан» для чаепитий. Внутри вагона «Снежная Королева» для гостей организовано путешествие в ледяное царство и мир кривых зеркал.

Анастасия Лопатина