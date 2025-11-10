Выручка застройщиков в Перми увеличилась на 0,9%

В январе — сентябре 2025 года в Перми выручка девелоперов выросла на 0,9%, до 33,4 млрд руб., следует из подсчетов аналитического сервиса BnMAP.pro. Кроме того, выручка застройщиков увеличилась в Нижнем Новгороде (на 17,1%, до 39 млрд руб.), Воронеже (на 9,7%, до 31,8 млрд руб.) и Москве (на 1,7%, до 1,26 трлн руб.).

В крупных городах России выручка застройщиков жилья сократилась на 6,7% по сравнению с 2024 годом — до 2,23 трлн руб. Более всего — в Красноярске (до 22,7 млрд руб., на 32,6% меньше), Краснодаре (до 106,8 млрд руб., на 26,2%) и Санкт-Петербурге (до 252,7 млрд руб., на 23,5%).

Эксперты отмечают, что по России наблюдается снижение продаж недвижимости вследствие высоких ипотечных ставок и сокращения программ льготной ипотеки.