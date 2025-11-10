В Башкирии усилят информационную защиту от кибермошенников

Депутаты Курултая Башкирии поддержали изменения в закон о бесплатной юридической помощи, направленные на борьбу с кибермошенничеством, сообщила пресс-служба парламента.

«Законопроектом предлагается возложить на участников государственной системы предоставления бесплатной юридической помощи и соответствующих должностных лиц обязанность информировать граждан различными способами о мерах профилактики кибермошенничества,— пояснил спикер Курултая республики Константин Толкачев. — Это может быть размещение памяток в доступных общественных местах, публикация материалов в средствах массовой информации, продвижение информации через интернет и другие способы просвещения граждан».

По данным прокуратуры республики, в 2023 году в Башкирии зарегистрировано почти 24 тыс. киберпреступлений с ущербом около 4 млрд руб.

Олег Вахитов