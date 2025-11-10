За девять месяцев 2025 года челнинцы перечислили 67 млрд рублей налогов

За девять месяцев 2025 года в Набережных Челнах собрано 67 млрд руб. налогов, что на 7% (4 млрд) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник ИФНС по Набережным Челнам Диана Сагетдинова.

В федеральный бюджет направлено 33,9 млрд руб., в прошлом году этот показатель составлял 29,7 млрд руб. В республиканский бюджет поступило 26,1 млрд, в прошлом году — 27,4 млрд. В городской бюджет начислили 7,2 млрд руб., что больше показателей прошлого года, тогда жители уплатили 6 млрд руб. Во внебюджетные фонды поступило 38 млрд руб. — на 3 млрд больше прошлогоднего уровня.

Основную часть поступлений в городской бюджет формируют налог на доходы физических лиц — 5,6 млрд руб. (рост на 26%), единый налог по упрощенной системе — 925 млн руб. (рост на 5%), а также земельный налог (191 млн руб.), патентная система (189 млн руб.) и налог на имущество физических лиц (129 млн руб.).

