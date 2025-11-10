Компания в Уфе получила участок для производства полимерных покрытий

ООО «Предприятие "Уралинтех"» получило земельный участок в Уфе в аренду без торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Расширение производства термореактивных полимерных покрытий». Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Площадь участка составляет 2 га, он относится к землям населенных пунктов с разрешенным использованием «склады». Его кадастровая стоимость составляет 42,08 тыс. руб. Площадка находится рядом с торговым домом «Пеликан» у озера Большой Улукуль.

Проект внесли в перечень приоритетных в мае 2024 года. Компания планировала инвестировать в него 257,6 млн руб., на производстве создадут 12 рабочих мест.

В июне прошлого года Радий Хабиров посетил производственную площадку компании. Предприятие выпускает до 2,5 тыс. тонн полиэфирных, эпоксидно-полиэфирных и эпоксидных термореактивных порошковых красок в год. Продукция применяется в машиностроении, при изготовлении медицинского оборудования и в других сферах.

ООО Предприятие «Уралинтех», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 1997 года. Занимается производством красок и лаков на основе полимеров. Совладельцами являются Виталий Дашков (32,35%), Альбина Болдицина (28,12%), Фагима Новикова (15,84%), Диана Черненко (13,48 %), Алексей Носков (5%), Анастасия Коч (2,95%) и Павел Хаев (2,26%). В 2024 году при выручке 670,71 млн руб. чистая прибыль составила 145,34 млн руб.

Майя Иванова