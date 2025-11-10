Следствие продлило срок проверки по факту смерти четырех рыбаков в Прикамье

СУ СКР по Пермскому краю продолжает устанавливать обстоятельства гибели четырех человек во время рыбалки на Вишере. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, принято решение о продлении срока процессуальной проверки по данному факту.

«Предварительно, смерть носит некриминальный характер»,— пояснил собеседник. Стандартный срок проведения проверки согласно УПК составляет трое суток. Он может быть продлен до 10 и 30 суток.

Напомним, 3 ноября в Вишере недалеко от поселка Данилов Луг были обнаружены тела двух мужчин 1958 и 1983 годов рождения, запутавшихся в рыболовных сетях. В полутора километрах от этого места нашли перевернутую лодку и тела мужчин 1959 и 1971 годов рождения. Инцидент произошел во время ночной рыбалки.