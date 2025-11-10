Предполагаемый участник атаки БПЛА на аэродром в Сибири не закрыл кредиты

Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА на российские аэродромы Артем Тимофеев (внесен в перечень террористов и экстремистов) накопил долги по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Сумма задолженности оценивается в 148 тыс. руб.

По информации агентства, в отношении фигуранта открыты два исполнительных производства, также за ним значатся два неоплаченных штрафа ГИБДД.

1 июня Минобороны РФ сообщило об атаке FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что беспилотники были запущены из фуры в поселке Средний Усольского района. На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, указывая на его возможную причастность к атаке на иркутский военный аэродром. 5 июня МВД объявило его в розыск, спустя два дня в розыск объявили его жену. Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых в перечень террористов и экстремистов.