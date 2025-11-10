Диссертационный совет открыли на базе УдГУ

С 1 ноября на базе Удмуртского государственного университета (УдГУ) открыт диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Совет будет работать по специальностям: «Русский язык. Языки народов России (филологические науки)» и «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические науки)».

Председателем совета назначена доктор филологических наук, профессор Татьяна Копылова. Заместителем председателя стала доктор филологических наук, профессор Наталья Пушина. Ученым секретарем совета назначена доктор филологических наук, доцент Людмила Юшкова.

Анастасия Лопатина