В Самарской области микроавтобус с 13 пассажирами попал в ДТП с иномаркой

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и иномарки произошло в Самарской области днем в воскресенье, 9 ноября. Происшествие случилось в Волжском районе в 15:10 (MSK+1) на 6 км автодороги Николаевка — Черновский—Белозерки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция установила, что водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны села Николаевка в направлении поселка Черновский, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель». После удара иномарка съехала с дороги и перевернулась, а микроавтобус опрокинулся.

В результате аварии пострадал и был госпитализирован один пассажир. Из-за ДТП движение на дороге было частично перекрыто.

Георгий Портнов