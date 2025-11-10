Почти половина челябинцев довольна выбором своей профессии

Среди жителей Челябинска 44% отмечают, что выбрали бы свою профессию снова, если бы проходили второе карьерное самоопределение. Еще 37% предпочли бы другую сферу деятельности, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Среди челябинцев доля довольных своим профессиональным выбором несколько выше, чем среди челябинок: 49% против 39% соответственно. Есть различие и между теми горожанами, которые имеют высшее и среднее профессиональное образование: готовы выбрать ту же специальность 44% окончивших вуз и 41% получивших диплом колледжа. При этом больше всего довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. руб. (53%).

Что касается возраста, молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своем решении — 36% удовлетворены профессией. Среди 35-45-летних эта доля вырастает до 46%, а среди респондентов от 45 лет — до 49%.

Наибольшая доля тех, кто готов снова работать по своей профессии, — среди врачей (63%), программистов (62%) и медицинских сестер (57%). Высокие показатели также у водителей (53%) и HR-менеджеров (51%). Меньше всего довольны специализацией охранники (30%), курьеры (32%) и продавцы (34%).

Виталина Ярховска