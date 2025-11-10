В Саратове директор УК пойдет под суд за присвоение и имущественный ущерб

В Саратове суд рассмотрит в отношении директора управляющей компании уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также причинении имущественного ущерба (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствие утверждает, что с февраля 2023 года по декабрь 2024 года фигурант потратил свыше 443 тыс. руб., принадлежащих управляющей компании, на личные нужды. Также он нарушил условия заключенного с организацией договора теплоснабжения и не в полном объеме перечислил деньги, которые поступили в УК в качестве платы за предоставленные коммунальные услуги. Причиненный теплоснабжающей организации ущерб оценили на сумму более 1,9 млн руб.

На этапе следственной работы фигурант полностью возместил причиненный ущерб. В ближайшее время уголовное дело направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов