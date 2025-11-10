Власти Кузбасса запретили съемку последствий действия беспилотников

В Кемеровской области запретили фото- и видеосъемку применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также работы средств противодействия им. Об этом говорится в постановлении, изданном 10 ноября губернатором Ильей Середюком.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, на территории региона также запрещается фотографирование и видеосъемка объектов Министерства обороны РФ и правоохранительных органов. Нарушители запретов будут преследоваться по ст. 50-6 закона «Об административных правонарушениях в Кемеровской области». Штрафы по ней составляют от 3 тыс. руб. для граждан до 100 тыс. руб. для юридических лиц. При повторном нарушении их размер вырастает.

В губернаторском постановлении указывается, что оно издано для реализации указа президента РФ от 19 октября 2022 года. Этот указ ввел для большинства российских регионов, включая Кузбасс, уровень базовой готовности. Кемеровская область не подвергалась ударам беспилотников.

Валерий Лавский