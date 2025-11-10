Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шоу Сергея Лазарева, концерт «Сурганова и Оркестр» и выставка Михаила Родионова

Куда сходить в Новосибирске с 10 по 14 ноября

Где выступит певец Сергей Лазарев, когда состоится концерт рок-группы «Сурганова и Оркестр», которая представит новый альбом «Юл», а также что ждет гостей выставки Михаила Родионова. Эти и другие события — в афише Ъ-Сибирь.

10 ноября (понедельник)

В ДК железнодорожников выступит рок-группа «Сурганова и Оркестр», которая недавно отметила свое 20-летие. Синтез популярных жанров отражает широту творческого диапазона команды. После одного из самых масштабных своих релизов — альбома «Все будет. Завтра» — музыканты взяли долгую творческую паузу. Но в ноябре этого года выпустили новый альбом «Юл». Начало в 19:00.

11 ноября (вторник)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Территория струн». Русский академический оркестр и его концертмейстер Анастасия Ивченко на один вечер объявляет сцену зала «территорией струн», раскрыв уникальное звучание домры. Начало в 19:00.

12 ноября (среда)

На площадке «Сибирь-Арены» выступит артист Сергей Лазарев…

10 ноября (понедельник)

11 ноября (вторник)

12 ноября (среда)

На площадке «Сибирь-Арены» выступит артист Сергей Лазарев в рамках своего тура «Шоумен». В конце 2004 года Сергей Лазарев начал сольную карьеру и уже 1 декабря 2005 года вышел его дебютный альбом Don’t Be Fake, принесший певцу популярность. Дважды артист выступал на международном конкурсе «Евровидение»: в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве. Начало в 19:00.

13 ноября (четверг)

В Доме джаза выступит певица Анина Лодоре с программой «Бразильский джаз». За роялем будет Нина Качанова (Санкт-Петербург) — пианистка, композитор, аранжировщик, лауреат конкурса «Чайковский — джаз», обладательница Гран-при Festival Europe Art Finland. Со сцены прозвучат известные песни Антонио Карлоса Жобима, Луиса Бонфа и других. Начало в 19:00.

14 ноября (пятница)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка работ известного художника первой половины XX века Михаила Родионова. В фондах новосибирского музея хранится 21 графическое произведение мастера, созданное в 1920-е и 1930-е годы. В этой коллекции представлены в основном пейзажи, занимающие важное место в творчестве художника. Картины, выполненные углем, карандашом и акварелью, раскрывают красоту русской природы. Начало в 12:00.

Александра Стрелкова

