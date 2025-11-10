Наступление метеорологической зимы в Прикамье откладывается

Неделя с 10 по 16 ноября в Пермском крае будет теплой, температура воздуха ожидается на 4–6 градусов выше климатической нормы, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

В понедельник 10 ноября экспертами прогнозируется потепление до +3…+4С, по краю ожидаются слабые осадки, на севере и востоке за сутки может выпасть до 7–10 мм мокрого снега. В горной части края снежный покров станет постоянным, несмотря на предстоящие оттепели, ночью –1…–3.

Прояснения ожидаются днем 11 ноября, вечером 12 ноября и ночью 13 ноября в южной части края и в Перми, осадки возможны только на севере и востоке края. Во вторник температура воздуха составит 0…–3, на юге края до +2. В среду ночью –1…–6, днем –4...+1. Ночью в четверг ожидается –3…–8 , днем 0…–3. В Перми температура воздуха с вторника по четверг составит –1…–4.

Ночью 14 ноября по краю прогнозируют 0…–2, днем потеплеет до +3…+7. В Перми вечером в пятницу и в первой половине субботы может быть до +5...+7, что близко к суточным рекордам тепла, установленным в 2010 году. На севере края в пятницу ожидаются дожди, в субботу они сместятся в центральные районы. В воскресенье ожидается кратковременное похолодание по всей территории края, в Перми –1…–6, возможен снегопад.