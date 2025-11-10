В тюрьме Эквадора во время беспорядков погиб 31 заключенный

Во время беспорядков в городской тюрьме Мачала на юго-западе Эквадора 9 ноября погиб 31 заключенный и пострадали еще 34 человека. Об этом сообщили в Национальной службе комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и подросткам-правонарушителям SNAI. По ее данным, сейчас ситуация в тюрьме «контролируется тактическими подразделениями национальной полиции».

Уточняется, что 27 погибших были найдены повешенными. Компетентные органы «работают над полным выяснением фактов произошедшего», сообщила пресс-служба SNAI в соцсети X.

По информации местного издания El Comercio, беспорядкам предшествовало решение о переводе части заключенных в новую тюрьму строгого режима. Перераспределение отбывающих наказание связано с масштабной реформой, направленной на снижение переполненности тюрем и повышение безопасности внутри пенитенциарных учреждений.

Влад Никифоров