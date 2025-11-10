Судно с 70 мигрантами затонуло на границе Таиланда и Малайзии

У границы Таиланда и Малайзии затонуло судно, на борту которого находилось около 70 мигрантов, передает Reuters. В ходе поисков были обнаружены 13 выживших, а также тела 11 погибших, среди которых есть двое детей. Власти двух стран также сейчас разыскивают другое судно, на котором плыли почти 230 мигрантов.

Мигранты относились к общине рохинджа в Мьянме. Это этническая группа, которая живет в штате Ракхайн и исповедует ислам суннитского толка. По данным на 2012 год, их насчитывалось в Мьянме около 800 тыс., но многие живут в лагерях беженцев в соседнем Бангладеш, а также в приграничных селах в Таиланде. Власти Мьянмы самоназвание этноса не признают, официально считают их бенгальцами. С момента образования независимой Бирмы в 1948 году в провинции Ракхайн росли сепаратистские настроения на религиозной почве. В настоящее время в регионе войска периодически проводят силовые акции.

Эрнест Филипповский