Мэрию Петропавловска-Камчатского оштрафовали почти на 3 млн руб. за свалку на пляже

Камчатский арбитражный суд удовлетворил иск Росприроднадзора к администрации Петропавловска-Камчатского о взыскании ущерба, причиненного почвам, в результате несанкционированного размещения отходов, сообщила «Ъ» пресс-служба суда. Сумма штрафа составила 2 млн 877 тыс. рублей.

Администрация города, оспаривая в суде иск, настаивала на том, что свалка, которую обнаружили в июне 2024 года в районе Халактырского пляжа, была оперативно ликвидирована, а непосредственный виновник ее создания не установлен. К тому же захламленный земельный участок находится в неразграниченной госсобственности, то есть, городу не принадлежит.

Однако суд решил, что именно органы местного самоуправления несут ответственность за охрану окружающей среды, обращение с отходами и содержание земельных участков, собственность на которые не разграничена. По мнению суда, в данном случае загрязнение произошло в результате бездействия властей и из-за неисполнения обязанностей в области обеспечения охраны природы. Какой-либо проект рекультивации земельного участка мэрия не представила.

Размер ущерба был уменьшен с первоначально заявленных 6 млн 386 тыс. рублей до 2 млн 877 тыс. рублей в связи с произведенным перерасчетом. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский