Фейковую информацию об учительнице распространили в пабликах Ижевска

В неофициальных пабликах Удмуртии появилась информация о якобы скандальной учительнице из Ижевска, чьи личные фотографии и видео попали в сеть, сообщает пресс-служба центра управления регионом (ЦУР).

Фото: ЦУР Удмуртии

«Это лживая информация. Все это — рекламные однотипные посты с кликбейтным заголовком. Подобные посты опубликовали сразу в нескольких сообществах разных регионов. Аналогичные публикации встречаются в пабликах Крыма, Брянской области и Башкирии»,— говорится в сообщении.

Сообщения содержат одинаковые фотографии и текст, меняется лишь название региона. ЦУР рекомендует не переходить по ссылкам и не делиться фейковой информацией.

Анастасия Лопатина