Два года условно получил замглавы Сибирского управления Ростехнадзора за взятки

Рудничный райсуд Кемерова вынес приговор в отношении бывшего заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта. Его признали виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). Подсудимому назначили два года условно и штраф в размере 1,2 млн руб., сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант дела получил 400 тыс. руб. от руководителя Кузбасского центра научно-технического обеспечения промышленной безопасности. Взамен, считают правоохранители, чиновник должен был преднамеренно выявить нарушения безопасности в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных в Бийском районе Алтайского края. Таким образом, администрация вынуждена была заключить договор на устранение нарушений.

Контракт при помощи Виктора Бродта был подписан между МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству» и организацией взяткодателя, установило следствие. За это обвиняемый получил еще 120 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», бывшего заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора задержали в мае 2025 года.

Александра Стрелкова