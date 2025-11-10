СКР проверяет решение о возврате ребенка неблагополучному отцу в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о причинах, по которым ребенка решили вернуть биологическому отцу, от которого ранее несовершеннолетнего изъяли, сообщает пресс-служба госоргана.

О ситуации рассказали в эфире федеральной телепрограммы. По их данным, ранее мальчика изъяли из неблагополучной семьи и передали в приемную. Однако суд постановил вернуть его биологическому отцу. Решение суда обжалуется, поскольку такой исход событий стал возможным из-за халатности органов опеки, которые своевременно не инициировали лишение родительских прав, утверждают участники передачи. Это создает риск повторного попадания ребенка в неблагоприятные условия.

По озвученным в эфире доводам региональное управление СК начало проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Виталина Ярховска