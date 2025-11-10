Семья пермского дилера обратилась в Верховный суд РФ с жалобой

Бывший владелец ГК «Уралавтоимпорт» Сергей Шаклеин с женой и сыном Юрием подали жалобу в Верховный суд РФ на решение суда о признании незаконной сделки купли-продажи виллы и участка в Испании. Данные об этом содержатся в картотеке суда.

Сергей Шаклеин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин

В 2023 году Арбитражный суд Пермского края взыскал 6,58 млн руб. с Юрия Шаклеина в пользу его отца, Сергея Шаклеина. Семье Шаклеиных принадлежала вилла площадью 508 кв. м в испанской провинции Аликанте и земельный участок. В 2011 году вилла отошла Юрию Шаклеину. В 2022 году он продал недвижимость родившейся в Норильске гражданке Литвы Расе Гальготьене. В итоге суд признал сделку незаконной и взыскал с Шаклеина-младшего 6,5 млн руб.

Апелляция и кассация оставили это решение в силе. В ноябре текущего года семья Шаклеиных обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на признание сделки недействительной.

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.