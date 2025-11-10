Bloomberg рассказал об ухудшившемся отношении поляков к украинским беженцам

Поддержка украинцев в Польше дает трещину в опасный момент, приводит Bloomberg мнения экспертов и данные опросов населения. Тема становится главной в польской политике, поскольку часть жителей страны недовольна предоставляемыми беженцам льготами.

По данным агентства, после начала боевых действий на Украине в марте 2022 года около 94% поляков были готовы принять украинских беженцев. Опрос проводил варшавский центр CBOS. К октябрю 2024 года этот показатель составлял 48%. Половина опрошенных считали, что государство со своими льготами для беженцев «слишком щедро».

Со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Польше Bloomberg сообщает о растущем числе «актов дискриминации и разжигания ненависти в отношении граждан Украины». Количество физических нападений на украинцев также увеличилось в период с 2024 по 2025 год, приводит агентство информацию от ассоциации «Никогда больше», которая собирает данные по случаям проявления расизма и ксенофобии.

Президент Польши Кароль Навроцкий и его единомышленники из партии «Право и справедливость» также выразили недовольство пособиями для беженцев с Украины. В партии считают, что они получают социальные выплаты без очереди. В августе этого года господин Навроцкий наложил вето на закон о финансовой помощи гражданам Украины. Он предполагал выплату «800+» — ежемесячного пособия в размере 800 злотых (более $200) на каждого ребенка.

В сентябре сейм Польши одобрил новый законопроект о выплатах для украинских беженцев. Согласно ему, пособия будут получать только экономически активные иностранцы — официально трудоустроенные, с доходом не менее 50% от минимальной зарплаты. При этом их дети должны ходить в польские школы.