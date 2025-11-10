Верховный суд отменил взыскание 18 млрд руб. с экс-администратора криптобиржи WEX

Верховный суд России отменил взыскание 18 млрд руб. с бывшего системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова — фигуранта первого в России уголовного дела о хищении криптовалюты. Как уточняет ТАСС, решением суда прекращается производство по иску WEX к Иванову по делу о возмещении ущерба, а также отменяются соответствующие решения трех нижестоящих судебных инстанций, вынесенных в период с апреля 2024 года по январь 2025 года.

В сентябре 2023 года Мещанский суд Москвы признал Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), из-за присвоения вверенных ему криптобиржей WEX финансовых активов. В 2018 году Иванов, получив возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключил доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей. С Ивановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил и был осужден к 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. В свою очередь, представители WEX подали на администратора в суд для взыскания с него ущерба в размере 18 млрд руб.

После досудебного соглашения с Ивановым стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении покрывавших его сотрудников МВД. С марта 2019 года по октябрь 2021 года Иванов за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство» перевел им на криптокошельки не менее 2119 биткойнов, что, по подсчетам участников расследования, на тот момент было эквивалентно сумме не менее 4,9 млрд руб.

Влад Никифоров