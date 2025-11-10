В Челябинской области почти треть жителей зарабатывает меньше 45 тыс. рублей

В 2025 году 28,5% жителей Челябинской области зарабатывают меньше 45 тыс. руб. в месяц, следует из рейтинга «РИА Новости».

Только 2,7% населения региона получают жалованье свыше 200 тыс. руб. При этом диапазон типовых зарплат составляет 43-91 тыс. руб. В рейтинге субъектов России по уровню и распределению зарплат Южный Урал находится на 39-ом месте. В прошлом году в подобном списке регион оказался на 38-ой позиции. Тогда 9,1% жителей зарабатывали более 100 тыс. руб. в месяц и 21,1% — менее 30 тыс. руб. Диапазон типовых жалований был на уровне 33-69 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (доля работающих с зарплатой свыше 200 тыс. руб. — 36,5%; доля работающих с зарплатой до 45 тыс. руб. — 2,6%), Москва (26%; 6,6%) и Ямало-Ненецкий АО (24,7%; 3,1%). Аутсайдерами оказались республики Ингушетия (0,5%; 77,1%), Чеченская (0,6%; 74,5%) и Кабардино-Балкарская (0,6%; 62,3%).

Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тыс. руб. и ниже 45 тыс. руб. производилась на основе официальной статистики по средним зарплатам с сентября 2024 года по август 2025 года и распределении заработной платы по крупным и средним организациям. Во всех расчетах оценка зарплат бралась с учетом выплат подоходного налога.

Виталина Ярховска