В октябре Новосибирская область недополучила 4 млрд рублей по налогу на прибыль

До конца 2025 года Новосибирская область вынуждена будет разместить облигационные займы и привлечь банковские кредиты. Об этом сообщил вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, выступивший на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 10 ноября.

«По итогам октября, когда мы получали квартальный перерасчет по налогу на прибыль, реализовался негативный сценарий. То есть по третьему кварталу налогоплательщики показали уменьшение налогооблагаемой прибыли. Это привело к тому, что мы по октябрю не получили в бюджет по налогу на прибыль порядка 4 млрд руб.»,— объяснил господин Голубенко необходимость заимствований.

В 2025 году в бюджет региона поступило 251 млрд руб., в том числе 227 млрд руб. собственных доходов (75% от плана). При расходах в 295 млрд руб. дефицит бюджета составляет 44 млрд руб. (план — 43,5 млрд руб.).

По словам министра, в настоящее время готовятся поправки в бюджет Новосибирской области на 2025 год, которые зафиксируют уменьшение плановых поступлений собственных доходов области.

Валерий Лавский