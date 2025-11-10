Завершен ремонт дороги Данилов — Пошехонье

Завершен ремонт дороги от Данилова до Пошехонья в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Всего отремонтировано около 80 км трассы. В этом году компания «Ярдормост» уложила новый асфальт на последних 9 км в районе села Белое. В ближайшее время завершат разметку, после чего объект примет ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

Для контроля за тяжеловесным транспортом рядом с деревней Хабарово построен пункт автоматического весогабаритного контроля. Он фиксирует параметры грузовиков, предотвращая перегрузку и разрушение дороги. Капитальный ремонт трассы начался в 2020 году после многочисленных жалоб водителей.

Антон Голицын