Недостроенный бизнес-центр в Новосибирске выставили на торги за 671 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Строй-инверсия» Антон Лебедев выставил на торги недостроенный бизнес-центр площадью 5,9 тыс. кв. м на улице Покрышкина в Ленинском районе Новосибирска. Согласно документам торгов, в лот также входит право аренды участка под незавершенным строительством такой же площадью. Начальная цена составляет 671 млн руб., открытый аукцион состоится 12 декабря, следует из информации на портале «Федресурс».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Степень готовности трехэтажного комплекса оценивается в пределах 90% — отсутствует внутренняя отделка. В объявлении также указано, что на объекте имеются обременения, в том числе залоги в пользу участников долевого строительства (снимаются в силу законодательства о банкротстве при регистрации перехода права собственности) и публичный сервитут в пользу мэрии Новосибирска.

Бизнес-центр на Покрышкина должны были ввести в эксплуатацию еще в 2011 году, предполагалось, что там разместится магазин сети «Топ-книга». АО «Строй-инверсия» признали банкротом в 2018 году. В феврале 2025-го арбитражной суд по требованию Госстройнадзора обязал собственника законсервировать долгострой.

Лолита Белова