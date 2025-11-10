Береговая охрана Южной Кореи ищет рыбаков с потерпевшего крушение китайского судна

У западного побережья Южной Кореи перевернулось китайское рыболовецкое судно, береговая охрана приступила к поискам пропавших без вести членов экипажа, сообщает Reuters. Судно перевернулось примерно в 150 км от берега.

На борту находились 11 человек, девять из них пропали в море, двоих спас проходившее мимо грузовое судно, передает «Рёнхап». Уточняется, что 99-тонное рыболовное судно, с помощью которого ловили желтохвостов и волосохвостов, полностью затонуло.

Береговая охрана получила сообщение о происшествии в 8:53 по местному времени (2:53 мск). Название судна пока не сообщается. Для поиска пропавших людей на место происшествия направили четыре патрульных судна и вертолеты.

Эрнест Филипповский