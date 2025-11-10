Глава Сузунского района Новосибирской области стал главой муниципального округа

Преобразование Сузунского района Новосибирской области в одноименный муниципальный округ не привело к смене руководителя территории. Главой округа стал Вячеслав Горшков, руководивший районом с апреля 2023 года.

Сессия окружного совета первого созыва, принявшая соответствующее решение, состоялась 7 ноября. «На сессии присутствовало 20 депутатов из 20 избранных. По результатам открытого голосования главой Сузунского муниципального округа единогласно избран Горшков Вячеслав Васильевич»,— сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 10 ноября.

По данным администрации округа, единственным соперником господина Горшкова по итогам конкурса был директор сузунской школы №1 Алексей Кулигин.

Выборы депутатов окружного совета первого созыва состоялись в сентябре 2025 года. Спикером муниципального парламента на его первой сессии они избрали Андрея Севрюженко.

Валерий Лавский