В регионах Сибири ожидается резкое похолодание

На территории регионов Сибири прогнозируется резкое похолодание и метели. По данным Западно-Сибирского УГМС, днем 10 ноября в Новосибирской области температура воздуха будет колебаться от -2 от +2 градусов, в Томской области — от -4 до -9 градусов, в северной части — от -13 до -18 градусов.

В ночь на 11 ноября ожидается резкое похолодание до -20 градусов, местами порывы ветра до 18 м/с.

В Омской области, по данным Среднесибирского УГМС, днем 10 ноября температура воздуха опустится до -9 градусов, ночью — до -15 градусов. В Красноярском крае, по данным синоптиков, в течение суток будут снегопады, порывы ветра — до 15-18 м/с. В Республике Хакасия порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

