В Ярославле выставили на торги бывшие помещения избиркома

В Ярославле мэрия продает помещения в зданиях на улице Нахимсона, 15 и 17, в которых ранее располагалась городская избирательная комиссия. Аукцион объявлен в ГИС «Торги».

Начальная цена лота составляет 89,9 млн руб. Нежилые помещения расположены на первом и втором этажах зданий и имеют общую площадь 791,8 кв. м. Шаг аукциона составляет 300 тыс. руб., для участия требуется внести задаток в размере 10% от начальной цены имущества.

Здания являются объектом культурного наследия «Лавка старого гостиного двора», 1780-е гг. Торги намечены на 12 декабря. Избирательная комиссия города Ярославля, которая ранее находилась в продаваемых помещениях, была ликвидирована в 2022 году. Ранее комиссия занималась выборами мэра Ярославля и депутатов муниципалитета.