Новосибирская «Сибирь» проиграла лидеру группы «Золото» Второй лиги

Футболисты новосибирской «Сибири», выступающие в группе «Золото» Второй лиги, вновь проиграли. На этот раз на своем поле московскому «Велесу».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Матч 17-го тура состоялся 9 ноября. Его исход решил гол нападающего «Велеса» Егора Сысоева уже на восьмой минуте. Все усилия сибиряков сравнять счет не привели к успеху. Так, в конце первого тайма Дмитрий Яковлев не реализовал выход один на один с голкипером гостей, а уже в добавленное ко второму тайму время Билал Билалов нанес хороший удар головой, но промахнулся.

Благодаря победе «Велес» вышел на первое место в турнирной таблице.

Перед заключительным туром осенней части первенства «Сибирь» занимает шестое место с 23 очками. В матче последнего тура новосибирцы встретятся 18 ноября в гостях с московским «Динамо-2».

Валерий Лавский