В Мали джихадисты публично казнили TikTok-блогера

Вооруженные люди на севере Мали похитили девушку по имени Мариам Сиссе, которая вела крупный блог в TikTok, а затем публично казнили ее. Об этом AFP сообщили ее семья и местные чиновники. Брат погибшей и источник агентства в силовых структурах заявили, что в преступлении виновны джихадисты, движение которых охватило страну еще в 2012 году.

По словам источника, боевики обвинили ее в работе на армию Мали. Она якобы записывала на видео группы джихадистов и их перемещения по Томбукту — провинции в центральной части Мали. На следующий день после похищения блогера привезли на площадь Независимости города Тонку и расстреляли ее. Брат погибшей рассказал, что в ту минуту был в толпе людей, которые стали свидетелями казни.

Блог Мариам Сиссе был посвящен жизни города Тонка. На нее были подписаны больше 90 тыс. подписчиков.

Джихадисты, связанные с исламистскими террористическими группировками, начали действовать в Мали 13 лет назад. Через несколько лет их деятельность перекинулась на соседние страны — Нигер и Буркина-Фасо. В 2021-м в Мали произошел переворот, и с тех пор там правит военная хунта, которая пытается сдержать повстанческое движение.

AFP отмечает, что несколько недель назад боевики установили топливную блокаду в Мали. Это вынудило правительство закрывать школы и помешало сбору урожая в нескольких регионах.