«Хамас» вернул Израилю останки солдата, который был убит в 2014 году

«Хамас» вернул Израилю останки лейтенанта Хадара Голдина, который погиб в 2014 году во время операции «Нерушимая скала». Израиль пытался вернуть тело бойца на протяжении десятилетия, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Гроб с останками военнослужащего палестинское движение передало накануне. Это происходило при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Возле института судебной медицины, где проводилась процедура опознания, собрались сотни израильтян в ожидании результатов экспертизы, сообщает Financial Times. Издание называет образ погибшего бойца «национальным символом» Израиля — например, фотография лейтенанта занимала место на рабочем столе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«На протяжении всего этого времени израильские правительства прилагали большие усилия, чтобы вернуть Голдина. Естественно, это происходило среди великих страданий его семьи, которая теперь сможет предать его земле по еврейскому обычаю... У нас есть завет со времен основания государства — возвращать наших солдат, павших в бою»,— заявил господин Нетаньяху на заседании правительства.

Во время операции 2014 года, целью которой было уничтожение военной инфраструктуры «Хамаса», погибли 66 израильских военнослужащих. По информации ООН, с палестинской стороны погибли больше 2 тыс. человек, большинство из которых — гражданские. Минобороны Израиля тогда сообщало, что 23-летний Хадар Голдин был похищен во время боя. Позже Израиль признал его погибшим.