Трофим, Крид и рок-фестиваль

В Ярославле на этой неделе пройдут концерты Егора Крида, Сергея Трофимова, группы «Алиса», Александра Серова, состоится шоу братьев Сафроновых, а также рок-фестиваль, фестиваль языков и знаменитый «Коган-фестиваль». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Сергей Трофимов

Концерты

10 ноября в «Арене-2000» пройдет концерт Егора Крида. Исполнитель известен песнями «Будильник», «Самая самая», «Невеста», «Холостяк». Начало в 20:00, стоимость билетов — от 3 тыс. руб.

12 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит музыкант, автор-исполнитель Сергей Трофимов, известный по таким песням как «Город Сочи», «Московская песня», «Ночевал». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,6 тыс. руб.

Ярославль посетит Ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение» кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 11 ноября в Большом зале Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова состоится концерт «Певческие хроники Древней Руси». На концерте будут представлены все певческие стили древнерусской музыки. Каждое произведение было найдено в музыкальных рукописях XVII–XVIII веков.

12 ноября в Большом зале училища состоится мастер-класс «Како поется?», который проведут завкафедры Екатерина Смирнова и доцент кафедры Наталья Мосягина. Во время мастер-класса участники разучат несколько песнопений древнерусской традиции. Вход свободный и на концерт, и на мастер-класс.

Иллюзионисты братья Сафроновы

13 ноября в КЗЦ «Миллениум» состоится шоу иллюзионистов братьев Сафроновых. Зрителям обещают «невероятные трюки», чтение мыслей, а также интерактивные номера. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,1 тыс. руб.

13 ноября в концертном зале «Вознесенский» выступит музыкальная группа «Алиса», которая празднует 20-летие альбома «Изгой». В него входят песни «Моя война», «Звезда по имени Рок», «Солнце — Иерусалим», «Звери», «Крещение» и другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2,7 тыс. руб.

15 ноября в «Руки Вверх! Бар» выступит известный исполнитель советской и российской эстрады Александр Серов. В 1991 году Александр Серов стал заслуженным артистом России, а в 2004-м — народным. Его хиты «Ты меня любишь», «Мадонна» и «Я люблю тебя до слез» известны каждому. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2,3 тыс. руб.

Певец Александр Серов

Фестивали

11 ноября в Волковском театре состоится открытие «Коган-фестиваля». В этот день на сцене Первого Русского выступят артисты Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, народный артист России Сергей Жилин, заслуженные артисты России Сергей Кравченко, Граф Муржа. Прозвучат произведения Н. Паганини, К. Сен-Санса, П. И. Чайковского, Дж. Пуччини, И. Альбениса, М. де Фалья, И. А. Фролова и др. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 300 руб.

13 ноября в 18:30 выступление камерного оркестра «Московская Камерата» пройдет в Концертном зале имени Л.В. Собинова Ярославской филармонии. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 200 руб.

Гала-концерт фестиваля состоится 15 ноября в 18:00 в Волковском театре. На сцене выступит Центральный Военный оркестр Министерства Обороны. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 300 руб.

Ярославский планетарий

С 10 по 16 ноября Ярославский планетарий станет площадкой Всероссийского фестиваля науки.

10 ноября в 18:00 состоится лекция о созвездиях и звездах, видимых в Ярославле. На куполе оживут главные достопримечательности созвездий: двойные и переменные звезды, звездные скопления, туманности и другие объекты. Лекцию прочитает астрофотограф Александр Чернышев.

11 ноября начальник методико-просветительского отдела Олеся Роменская прочитает лекцию о достопримечательностях Марса, которая также включает обзор звездного неба. Начало в 11:00.

12 ноября госпожа Роменская в 14:00 проведет интерактивную экскурсию «Рубежи науки» и прочитает лекцию «Знакомство с Венерой: к 50-летию космических исследований Венеры».

13 ноября в 18:00 новая лекция познакомит гостей с созвездиями южного полушария неба. Можно будет увидеть ближайшую к Земле звезду после Солнца – Альфу Центавра, а также две галактики-спутника Млечного Пути – Большое и Малое Магеллановы Облака. Лекцию прочитает астрофотограф Александр Чернышев.

14 ноября профессор кафедры микроэлектроники ЯрГУ им. П.Г. Демидова Дмитрий Белоножко расскажет об особенностях наблюдений и съемки астрономических объектов для начинающих любителей астрономии. Начало в 17:00.

15 ноября в 11:00 маленьких астрономов ждут на лекцию о зимних созвездиях. Стоимость — 180 руб. Завершится фестиваль 16 ноября интерактивными экскурсиями «Космическая Одиссея» в 12:00 и 14:00.

Вход на лекции свободный. Обязательна предварительная запись по телефону: (4852) 72-82-00.

В Ярославле пройдет рок-фестиваль с участием местных групп. Концерты будут идти полтора месяца — каждую неделю по два дня. Открытие состоится 14 ноября в Казармах (КСК «Вознесенский»). Выступят «Трунь», «Доктор Бум!», «Зеленый шум», «Дует из окна», «Black birds». 15 ноября на сцене «THE ASHES», «Черные паруса», «DetiDeda», «Штурман СэМ», «M.A.O.», «Слухи». Начало концертов в 19:00, стоимость билетов — 600 руб.

В Некрасовской библиотеке 15 ноября пройдет «Ярославский фестиваль языков». С 11:00 до 17:00 на пяти параллельных площадках состоится свыше 20 лекций о русском, английском, татарском, марийском, испанском, китайском, армянском и других языках, а также о языках библиотекарей, православного богослужения, жестов. Спикеры расскажут о языках и диалектах, их истории, особенностях и связи с культурой народов. В числе спикеров: ведущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ольга Северская, научный сотрудник лаборатории социолингвистики при Школе актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Антон Сомин, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев и другие. Подробней с программой можно познакомиться на сайте библиотеки.

Спектакли

11 ноября в КЗЦ «Миллениум» покажут остросюжетный танцевальный мюзикл «История в отеле» с участием 14 звезд танцевального шоу «Гранд». В шоу соединены танцы всех стилей, роскошные костюмы и музыкальные хиты. Шоу расскажет о жизни постояльцев отеля. Зрители увидят девичник, пляжную вечеринку, зажигательный танец в застрявшем лифте. Начало в 19:00, стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Мюзикл «История в отеле»

15 ноября в Концертном зале им. Собинова состоится спектакль «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя. В музыкально-литературной композиции участвуют Ярославский академический губернаторский симфонической оркестр, дирижер — Анатолий Оселков, исполнители ролей — Илья Богатырев, Петр Круговихин, Сергей Рядовкин. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 400 руб.

Выставки и встречи

12 ноября в Некрасовской библиотеке состоится лекция от Ярославского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры на тему «Русский дом. Беседы о народной архитектуре. Слово. Образ. Форма». Речь пойдет о семантике традиционного деревянного дома, об образе народного жилища, устойчивости и изменчивости форм деревянного дома. Начало в 18:00, вход свободный.

15 ноября в Ярославском художественном музее пройдет лекция «Танцы со световыми эффектами: молодежный досуг в дореволюционном Ярославле». В экспозиции «Слово о полку Игореве» в 16 часов хранитель документального фонда музея Ирина Зубатенко расскажет, какой отдых предпочитали и могли позволить себе юные ярославцы разных сословий. Стоимость билетов — 250 руб.

В Музее истории города Ярославля имени В. Г. Извекова открылась выставка Заслуженного художника РФ Сергея Коровина «Ярославль: вчера и сегодня». Выставка живописных произведений показывает, каким был Ярославль на рубеже XIX–XX веков, представляет современные виды города, позволяет проследить изменения архитектурного облика и образа горожанина.