Под Братиславой столкнулись два поезда, десятки человек пострадали

В Словакии рядом с Братиславой столкнулись два поезда. По информации издания SME, пострадали около 30 человек. Девять пассажиров получили тяжелые ранения, передает телеканал TA-3. О погибших не сообщается. В крупнейшую больницу Словакии срочно созывают хирургов и медсестер, утверждает SME.

Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что завтра утром созовет экстренное заседание правительства, на котором ему доложат о первых результатах расследования. «Я рекомендую всем, кто захочет прокомментировать сегодняшнюю железнодорожную аварию, воздержаться от разжигания ненависти и глупых выводов, не имеющих под собой никакой основы»,— написал политик в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поезда столкнулись на участке железной дороги между словацкой столицей и городом Пезинок. Причины происшествия устанавливают полиция и эксперты управления железнодорожного транспорта.