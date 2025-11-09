«Хамас» объявил о готовности вывести силы из подконтрольных Израилю районов Газы

«Хамас» уведомил посредников о готовности вывести силы из подконтрольных Израилю районов сектора Газа. Об этом сообщил представитель палестинского движения Исмаил Радван.

Движение выведет бойцов за пределы желтой линии разграничения, уточнил Исмаил Радван. Израильская сторона уже вывела военнослужащих из этой зоны после достижения соглашения о прекращении огня.

Представитель «Хамаса» призвал усилить международное давление на Израиль, чтобы добиться открытия контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа. Это необходимо для ввоза гуманитарной помощи в анклав.

«Из 600 грузовиков с гуманитарной помощью, которые должны были въехать в сектор Газа согласно соглашению, въезд был разрешен только 150–200»,— заявил Исмаил Радван (цитата по Entekhab). Он обвинил Израиль в нарушении мирного соглашения.

Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня 10 октября. Еврейское государство передало движению палестинских заключенных, «Хамас» освободил израильских живых заложников. Движение еще должно передать Израилю тела четырех погибших.