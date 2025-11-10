Таможня дает только добро

Рынок и регуляторы ждут разных эффектов от проводимой Минфином расчистки внешних поставок товаров в РФ от серых импортеров. Непосредственно связанные с поставками участники опасаются, что кампания по обелению ввоза дешевого импорта из стран Азии может привести к локальным дефицитам на потребительском рынке, хотя и признают, что они будут краткосрочными, а вдлинную, как и рассчитывают власти, легальные поставщики, бюджет и экономика в целом от такой расчистки выиграют. Экономисты ЦБ же в статье, опубликованной в Финансовом журнале, выпускаемом think-tank Минфина, посвященной анализу работы серых компаний на региональных рынках (что в значительной степени относится и к серым импортерам), настаивают на том, что борьба с серым сектором несет больше плюсов и на длинном, и на коротком горизонте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” участники поставок иностранных товаров в РФ обеспокоены возможными краткосрочными эффектами проводимой Минфином политики по борьбе с серым импортом, а именно рисками возникновения дефицита отдельных товаров и ростом цен при повышении эффективной фискальной нагрузки на импорт. Так, президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко не исключает, что ужесточение таможенного контроля приведет к разрыву в поставках отдельных товарных категорий. Предприниматели будут рассчитывать воспользоваться схемами серого импорта до момента, когда они будут окончательно запрещены, поясняет эксперт, из-за чего часть партий может не пройти процедуру оформления вовремя.

При быстром переходе на параллельный импорт через легальные схемы цены на потребительские товары могут вырасти на 10–20%, предполагает коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев. «Если одновременно сохранятся валютные риски, пошлины и рост издержек на сертификацию и таможенное оформление, цены вырастут на 25–40%»,— допускает эксперт. По его словам, особенно чувствительной категорией станут недорогие товары (до 10 тыс. руб.) и в первую очередь изменения скажутся на продавцах, торгующих на маркетплейсах. Участники торговли при этом не отрицают, что в долгосрочной перспективе перевод бизнеса на белые схемы поставок должен способствовать вытеснению с внутреннего рынка контрафактной продукции — и это снизит нагрузку на добросовестных игроков.

Впрочем, опубликованная в Финансовом журнале, который выпускает Научно-исследовательский финансовый институт Минфина, статья «Влияет ли теневой сектор на рентабельность организаций: региональный аспект» (авторы — сотрудники Южного ГУ ЦБ Лилия Барабанова, Сергей Арженовский, Любовь Антосик и Карэн Туманянц) заочно оспаривает значимость и краткосрочных рисков, которые может вызвать «таможенная расчистка». Основой для исследования стала база региональных данных Росстата 2014–2022 годов, на которой подтвержден тезис об отрицательной связи средней рентабельности предприятий с долей теневого сектора (ТС) в экономиках субъектов РФ. При этом «временной отрезок, на котором оценивалась выявленная связь, включает как шоковые для российской экономики 2014, 2020 и 2022 годы, так и периоды относительной стабильности. Устойчивость полученных результатов… свидетельствует о том, что негативное влияние ТС проявляется не только в стабильные, но и в кризисные периоды. Это противоречит выводам некоторых авторов, которые предполагают, что ТС позволяет экономике быстрее адаптироваться к новым условиям»,— говорится в работе.

Напомним, снижение жесткости требований к внешним поставкам для насыщения внутреннего рынка товарами после введения санкций и блокировки многих каналов поставок в РФ (особенно технологических) стало «естественной» реакцией властей на изменение условий внешней торговли. Де-факто работа специалистов Южного ГУ Банка России показывает ее ошибочность. Если рассматривать публикацию в контексте проводимой Минфином работы по наведению порядка в таможенной сфере (на данный момент это наиболее активная площадка борьбы с теневым сектором) — тезис о том, что «усилия государства по изменению соотношения между ними в пользу легального сектора экономики должны быть продолжены», следует, вероятно, воспринимать как эконометрическое обоснование для продолжения и борьбы с серыми поставками.

Правительство, напомним, разрабатывает систему полной прослеживаемости товаров для выявления серого импорта, в частности случаев недостоверного декларирования, с использованием механизма «обратного счета», при котором таможенная стоимость и фактическая цена продажи анализируются на предмет расхождений с последующим доначислением поставщикам налоговых и таможенных сборов (см. “Ъ” от 31 октября).

Полина Попова, Олег Сапожков, Александра Мерцалова