На диагностику, техническое обслуживание и ремонт автомобилей станции скорой медицинской помощи в Йошкар-Оле выделили 18 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На обслуживание и ремонт машин скорой помощи в Йошкар-Оле выделили 18 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На обслуживание и ремонт машин скорой помощи в Йошкар-Оле выделили 18 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчик будет обслуживать 94 автомобиля скорой помощи, включая машины марок ГАЗ, УАЗ и Ford Transit. Работы включают плановое ТО, слесарно-восстановительные, жестяно-сварочные и окрасочные работы. Обслуживание будет проводиться в течение 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи». Источником финансирования являются средства территориального ФОМС и доходы от приносящей доход деятельности.

Влас Северин