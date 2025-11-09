В Чувашии бизнесмена будут судить за нарушения, приведшие к пожару на 7 млн рублей

В Чувашской Республике завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, приведших к пожару. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СКР по республике.

По версии следствия, 25 октября 2024 года предприниматель допустил к сварочным работам сотрудника без квалификационного удостоверения и обучения мерам пожарной безопасности. Работы проводились без соответствующего разрешения, что привело к возгоранию на территории предприятия. В результате пожара было уничтожено имущество на сумму свыше 7 млн руб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Предпринимателю инкриминируется часть 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Влас Северин