На платной дороге под Казанью водитель врезался в отбойник: пострадали три человека

На платном участке Вознесенского тракта в направлении Казани водитель Hyundai, житель Набережных Челнов, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

На платной трассе под Казанью в результате ДТП пострадали 3 человека

Фото: Госавтоинспекция Казани

По предварительной информации, водитель превысил скорость. В результате ДТП пострадали водитель 1988 года рождения и две пассажирки 2003 и 2006 годов рождения.

Обе пассажирки были доставлены в медицинское учреждение на автомобилях скорой помощи. Водитель имеет стаж управления транспортными средствами чуть более одного года.

Влас Северин