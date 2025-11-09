В 2025 году Волгоградскую область посетили более 1,77 млн туристов

В 2025 году Волгоград и область посетили более 1,77 млн туристов, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году, сообщает комитет экономической политики и развития региона. Рост связан с улучшением инфраструктуры, развитием новых маршрутов и популяризацией уникальных экскурсий. Особенно востребованы гастрономические, патриотические, спортивные и этнокультурные направления, уверяют чиновники.

Наибольший приток туристов наблюдался весной, во время празднования 80-летия Победы. Тогда регион посетили около 244 тыс. гостей из России и других стран. В апреле прошел международный форум «Великое наследие — общее будущее», на котором присутствовали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, а также представители 20 государств.

Летние месяцы также привлекли множество туристов благодаря мероприятиям, таким как «Всероссийский день поля — 2025», Всероссийский чемпионат по серфингу и камышинский арбузный фестиваль. Осенью в регионе встретились футбольные сборные России и Ирана, напомнили в комитете.

Никита Маркелов