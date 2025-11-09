10 ноября в Татарстане ожидаются дожди, туман и гололедица

В понедельник, 10 ноября, на территории Татарстана пройдет небольшой дождь. В отдельных районах прогнозируется туман, а на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 1 до +4 градусов, днем прогреется до показателей от +2 до +7 градусов.

В Казани ночью и днем ожидается небольшой дождь, температура составит от 0 до +2 градусов. Утром в отдельных районах возможен туман, максимальная температура достигнет от +4 до +6 градусов.

Влас Северин