Полиция ищет участников массовой драки возле гостиницы в Камышине

В Камышине полиция ищет участников массовой драки. Инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местом действия стал ночной клуб в гостинице «Опава».

Инцидент попал на видно. Согласно кадрам, на парковке у клуба около двадцати человек выясняли отношения. Драка происходит рядом с припаркованными автомобилями. Часть потасовки переместилась внутрь здания. Некоторые молодые люди скрывали свои лица под шарфами.

В главном управлении МВД по Волгоградской области подтвердили факт происшествия, пишет информагентство «Высота 102». Сообщение о драке зарегистрировали в отделе МВД «Камышинский» 9 ноября. Сотрудники устанавливают всех участников конфликта. О возбуждении дела на сообщалось.

По информации издания V1.RU, сотрудники гостиницы заявили, что ничего не видели. Однако постояльцы жалуются на сильный шум, который мешал им спать. По словам очевидцев, конфликт начался из-за автомобиля. Около часа ночи раздались крики, люди обсуждали состояние машины. Затем послышались шум и рев мотора, после чего участники драки быстро разбежались.

Никита Маркелов