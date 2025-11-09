Орбан: Трамп пообещал защитить финансовую систему Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США предоставят республике щит на случай атак других стран на ее финансовую систему. По словам господина Орбана, об этом он договорился с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме 7 ноября.

«Это очень важно, чтобы в случае спекулятивной или политически мотивированной атаки на Венгрию мы могли рассчитывать на американский финансовый щит»,— сказал Виктор Орбан журналистам (цитата по М1). Премьер-министр пояснил, что Венгрия рассчитывает на помощь США в поддержании курса национальной валюты и кредитного рейтинга.

По оценкам опрошенных Bloomberg инвесторов, Венгрия может потерять возможность поддерживать курс форинта, который торгуется на самом высоком уровне по отношению к евро с мая 2024 года. Это связано в том числе с самой высокой в Евросоюзе ключевой ставкой в 6,5%.