Британия расследует закупки авиатехники в РФ в условиях санкций

Власти Великобритании начали расследование возможных нарушений санкций при покупке российской авиатехники, сообщает газета The Observer.

С января по июнь 2025 года из России в Великобританию ввезли товаров на 80 млн ($105 млн), что на 21,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Почти половина этой суммы, 36,3 млн ($47,7 млн), приходится на российскую авиатехнику.

Британские чиновники пока не могут подтвердить, разрешены ли эти закупки в рамках санкционного режима, который запрещает покупку авиатехники и технологий, способных приносить значительный доход России.

Представитель правительства предупредил, что нарушение санкций может привести к крупным штрафам или уголовному преследованию. «Мы призываем компании, которые считают, что они нарушили торговые санкции, уведомить об этом правительство»,— добавил он.