Металл прогнулся

Ноябрь на стальном рынке начался со снижения цен в условиях слабого спроса и давления со стороны китайского экспорта. В оставшиеся месяцы 2025 года аналитики допускают лишь технические отскоки на отдельных позициях. В 2026 году, по оценкам экспертов, цены на сталь могут вырасти на 5–20%, а динамика будет зависеть от объемов отгрузок из КНР и уровня активности в строительной отрасли.

Основные стальные продукты в конце октября — начале ноября начали дешеветь после непродолжительного периода роста цен, следует из данных рейтингового агентства «Русмет». Так, средние цены на холоднокатаный рулон снизились на 1,68%, до 45,97 тыс. руб. за тонну. Арматурный прокат подешевел на 2,18%, до 36,18 тыс. руб. за тонну, горячекатаный рулон — на 2,74%, до 36,97 тыс. руб. за тонну.

До конца 2025 года ожидается продолжение нисходящего тренда с потенциалом снижения еще на 3–7%, прогнозирует руководитель направления аналитики и исследований в сфере металлургии и металлургического сырья «Русмет» Алексей Чижиков. «Точкой стабилизации станет достижение ценового уровня, при котором дальнейшее снижение сделает производство нерентабельным. Значительное восстановление в оставшиеся месяцы маловероятно — возможны лишь технические коррекции на отдельных позициях»,— говорит аналитик.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-траст» Олег Абелев отмечает, что снижение цен на стальной прокат соответствует глобальным трендам. По его словам, ключевой потребитель — строительная отрасль — переживает спад в Китае и РФ, тогда как мировое перепроизводство стали сохраняется. В результате рынок столкнулся с глубоким дисбалансом спроса и предложения. К 2027 году глобальный избыток производственных мощностей может достичь 750–800 млн тонн, продолжает господин Абелев. Кроме того, считает эксперт, введение высоких пошлин изолирует отдельные рынки и затрудняет экспорт.

Ведущий аналитик «Т-инвестиций» Ахмед Алиев связывает снижение внутренних цен с сезонным замедлением спроса в условиях падения активности в строительной отрасли и с общеэкономическим охлаждением. Глобально, добавляет он, высокий уровень экспорта из Китая продолжает давить на мировые цены. По данным Главного таможенного управления, которые приводит Shanghai Metals Market, совокупный объем поставок стали из Китая с января по сентябрь 2025 года достиг 98,69 млн тонн, что на 17,14% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как прогнозирует Ахмед Алиев, в следующем году цены могут умеренно прибавить, до 5%, а оживление на российском рынке начнется не ранее второй половины 2026 года в связи со снижением ключевой ставки и потенциальным сокращением китайских поставок. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах» Михаил Шульгин считает, что общий экспорт стали из КНР может снизиться на 10–15% в 2026 году. Внутреннее металлургическое производство также сократится, что в условиях некоторого улучшения ситуации в секторе недвижимости Китая позволит ценам стабилизироваться в 2026 году, добавляет он. Но, по словам аналитика, признаки уверенного восстановления сектора возможны не ранее второго полугодия 2026 года: тогда тенденция восстановления цен на горячекатаный прокат может стать очевидной.

Рост цен в следующем году возможен также под влиянием сбытовой политики металлургических компаний, стремящихся отыграть падение загрузки мощностей, добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Но, отмечает он, он едва ли превысит 10–12%.

На 2026 год Алексей Чижиков рассматривает несколько сценариев: умеренное восстановление цен на 5–10% во втором полугодии, ускоренный рост на 15–20% в случае оживления китайской экономики и увеличения госинвестиций в инфраструктуру или же стагнация в течение всего года при сохранении текущих трендов.

