Бастрыкину доложат о нарушении прав многодетных семей в Набережных Челнах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав многодетных семей в Набережных Челнах. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Поводом стало видеообращение жителей, которые несколько лет не могут получить положенные им земельные участки. Вместо земель для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям предлагают неблагоустроенные территории в отдаленных районах без коммуникаций и дорог. Многочисленные жалобы результатов не принесли.

Руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому поручено представить главе ведомства доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Влас Северин